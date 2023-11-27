بشظايا في الرأس..إصابات خلال اقتحام قوات الإحتلال بلدة يعبد جنوب جنين

أفاد راديو صوت فلسطين بحدوث مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لجنين.

وذكر الراديو أنه جرى إصابة شابين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد غرب جنين، أحدهما بالرصاص في ساقه وحالته طفيفة والآخر بشظايا في الرأس.

كما لم تكتفي قوات الاحتلال بذلك، بل اقتحمت منزل الأسير المحرر عمر ابو ميالة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى حيث من المقرر الافراج عنه اليوم في الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى.

ويعد اليوم هو اليوم الرابع من الهدنة التي يتم بموجبها الافراج عن ٥٠ أسيرا إسرائيليا مقابل فك سجن وإعتقال ١٥٠ فلسطينيا.

