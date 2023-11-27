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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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موفد "إكسترا نيوز": نجاح دور الوساطة المصرية القطرية ساهم بتمديد الهدنة ليومين آخرين

صدى البلد

قال ياسر عبدالستار، موفد قناة "إكسترا نيوز"، إنه في الأيام الماضية دخل 39 محتجزاً إسرائيلياً، وفي المقابل تم الإفراج 150 من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، بواقع واحد لثلاثة، كما هو متفق في هذه الهدنة.

وأضاف "عبدالستار"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الجهود المصرية والقطرية أسفرت عن التوصل لهدنة إنسانية ليومين إضافيين بالتنسيق بين الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس.

وأشار إلى أن معبر رفح يعمل طوال الـ 24 ساعة، كما يسافر العالقون في الجانب المصري لقطاع غزة يوميا بأعداد كبيرة، و يستمر تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بدخول 200 شاحنة يوميا وضمان وصولها لشمال قطاع غزة.

وأوضح أنه يتم إدخال 130 ألف لتر من السولار يوميا لقطاع غزة، لتشغيل القطاعات الحيوية مثل المستشفيات والمخابز ومحطات الكهرباء والاتصالات، وكل هذه الخدمات كانت متعطلة نظرا لعدم وجود وقود لتشغيلها.

4 شاحنات يوميا من أسطوانات الغاز

ولفت أنه يتم إدخال 4 شاحنات يوميا من أسطوانات الغاز المخصصة للطهي لقطاع غزة، مؤكدا أن الهدنة تشمل منع تحليق للطيران الإسرائيلي بما فيها المسيرات بجنوب القطاع.

إكسترا نيوز الأسرى الفلسطينيين السجون الإسرائيلية الهدنة الجهود المصرية والقطرية حماس معبر رفح غزة

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