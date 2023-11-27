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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الدفعة الرابعة.. البيت الأبيض يكشف مصير الرهائن الأمريكيين في غزة

أمريكا
أمريكا

قال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إنه لا يعتقد أن المرأتين الأمريكيتين لدي حماس من بين الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم من غزة يوم الاثنين.

وقال كيربي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “لا نعتقد أن هناك أمريكيين في هذه المجموعة سيخرجون اليوم”.

وأضاف أن “ثلاثة أمريكيين، وهم أبيجيل إيدان البالغة من العمر 4 سنوات، والتي أطلق سراحها يوم الأحد، وامرأتان، من المتوقع أن يكونوا من بين 50 رهينة ستطلق حماس سراحهم خلال هدنة مدتها أربعة أيام بين إسرائيل وحماس”.

ولم يتضح على الفور سبب عدم توقع إطلاق سراح هاتين المرأتين من الأسر يوم الاثنين.

وتم تمديد الهدنة التي اتفقت عليها إسرائيل وحماس لمدة يومين إضافيين يوم الاثنين.

وهذا يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إطلاق سراح المرأتين يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

البيت الأبيض حماس إسرائيل أمريكا

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