عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يمنع الأمم المتحدة من تسليم الوقود لمستشفيات غزة

حرب إبادة على غزة
حرب إبادة على غزة

كشف مدير الصحة بغزة أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة،  أخبرتهم بأن الاحتلال يمنعها من تسليم الوقود للمستشفيات في شمال غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

صرح مدير الصحة بغزة بأن قوات الاحتلال دمرت وخربت أجزاء واسعة من المستشفيات في قطاع غزة.

 أكد المدير أنهم سيعملون على إعادة تشغيل قسم الكلى في المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

قال مدير الإعلام في معبر بأن حوالي 200 شاحنة من المساعدات تدخل يوميا إلى قطاع غزة مشيرا الى أنه قبل الحرب كانت تدخل 500 شاحنة يوميا ولم تكن كافية وحاليا تدخل 200 شاحنة فقط.

 

200 شاحنة الفلسطينيين المستشفى الإندونيسي اللاجئين الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

موضوعات متعلقة

حديث عن صفقات أكبر.. رتب أعلى في الاحتلال مقابل عدد كبير من الفلسطينيين

كيف يحتمي أطفال غزة النازحون من البرد.. صور مؤلمة تكشف المعاناة

رسالة مؤثرة من أسيرة إسرائيلية.. ماذا قالت للمقاومة؟

بشظايا في الرأس.. إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين

منظمة التجارة العالمية: زيادة الطلب على السيارات والإلكترونيات خلال الفترة الأخيرة

صور للنازحين من شمال غزة إلى الجنوب في ظل الأجواء الباردة وتساقط الأمطار

تصريح متطرف لوزير الدفاع الإسرائيلي بشأن غزة بعد انتهاء الهدنة

صحيفة عبرية تكشف عن لقاء السنوار بالأسرى الإسرائيليين

ترشيحاتنا

ما علاقة إنقاذ X ؟ .. سر زيارة إيلون ماسك لإسرائيل ولقائه إسحاق هرتسوغ

المدرعة تمساح .. مفاجأة مصر في معرض إيديكس 2023 | فيديو

أقوى 5 سيارات SUV يقدمها الصانع الفرنسي في مصر .. صور

الحكومة تعلن طرح 61 ألف شقة في 13 محافظة خلال أيام.. تفاصيل مشروع "داره" لتطوير المدن

أخبار التعليم| فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم.. وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة

أخبار الفن| اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز.. ومحمود ياسين يتعرض لكسر في القدم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ