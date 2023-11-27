الاحتلال يمنع الأمم المتحدة من تسليم الوقود لمستشفيات غزة

كشف مدير الصحة بغزة أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة، أخبرتهم بأن الاحتلال يمنعها من تسليم الوقود للمستشفيات في شمال غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

صرح مدير الصحة بغزة بأن قوات الاحتلال دمرت وخربت أجزاء واسعة من المستشفيات في قطاع غزة.

أكد المدير أنهم سيعملون على إعادة تشغيل قسم الكلى في المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

قال مدير الإعلام في معبر بأن حوالي 200 شاحنة من المساعدات تدخل يوميا إلى قطاع غزة مشيرا الى أنه قبل الحرب كانت تدخل 500 شاحنة يوميا ولم تكن كافية وحاليا تدخل 200 شاحنة فقط.