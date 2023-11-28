ختام حملة المشاركة السياسية بسيناء تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"

اختتمت الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية 2024، أعمالها تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، بنادي سيناء الرياضي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والفتيات ، والتي أطلقتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني لتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.



ومن جانبه، أسار ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء إلى المشاركة السياسية للشباب ودورها في التأثير على المشهد السياسي المصري، وأن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة،.

مشيراً إلي عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق.

مؤكداً علي أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية دليل على الوعى الوطنى والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتقدم.



مسؤولية وطنية:



وأكد حسن عبدالوهاب، أن الشباب المصرى يبرهن يوماً تلو الآخر أنه شريك أساسى فى بناء الوطن والحفاظ عليه، لذلك فإن مشاركته فى الإنتخابات الرئاسية هي مسئولية وطنية من الدرجة الأولي، وفى إطار دوره ومشاركته فى البناء والحفاظ على مصر ورسم صورة متميزه ومشرفة أمام العالم الذي ينتظر ويترقب مشاركة المصريين فى أهم وأبرز انتخابات واستحقاق دستوري، وتجسد حالة الوعى الحقيقى لدى المواطنين وإدراكهم لمسئولياتهم الوطنية، ومسئولياتهم تجاه بلدهم.



أشاد وكيل وزارة الشباب بالحملة والتي تناولت العديد من الموضوعات الهامة ومنها "مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشباب في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، والتركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيز أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة".



