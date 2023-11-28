عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام حملة المشاركة السياسية بسيناء تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"

صدى البلد

 

اختتمت الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية 2024، أعمالها  تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، بنادي سيناء الرياضي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والفتيات ، والتي أطلقتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني لتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل. 

ومن جانبه، أسار ايهاب حسن عبد الوهاب  وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء   إلى المشاركة السياسية للشباب ودورها في التأثير على المشهد السياسي المصري، وأن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة،.

مشيراً إلي عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق.

 مؤكداً علي أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية دليل على الوعى الوطنى والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتقدم. 


مسؤولية وطنية:


وأكد حسن عبدالوهاب،  أن الشباب المصرى يبرهن يوماً تلو الآخر أنه شريك أساسى فى بناء الوطن والحفاظ عليه، لذلك فإن مشاركته فى الإنتخابات الرئاسية هي مسئولية وطنية من الدرجة الأولي، وفى إطار دوره ومشاركته فى البناء والحفاظ على مصر ورسم صورة متميزه ومشرفة أمام العالم الذي ينتظر ويترقب مشاركة المصريين فى أهم وأبرز انتخابات واستحقاق دستوري، وتجسد حالة الوعى الحقيقى لدى المواطنين وإدراكهم لمسئولياتهم الوطنية، ومسئولياتهم تجاه بلدهم. 

أشاد وكيل وزارة الشباب بالحملة والتي تناولت العديد من الموضوعات الهامة ومنها "مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشباب في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، والتركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيز أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة". 

 

txt

معسكرات سفراء برنامج مشواري بمراكز شباب شمال سيناء

سيناء المشاركة السياسية الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

اخبار مصر على مدار 24ساعة| إعلان عاجل من الحكومة.. والأرصاد تصدر تحذيرات

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

ترشيحاتنا

مقابل مليون دولار.. ناقد رياضي يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

اخبار مصر على مدار 24ساعة| إعلان عاجل من الحكومة.. والأرصاد تصدر تحذيرات

سخرية من إيلون ماسك بعد زيارته لـ إسرائيل | فيديو

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: أشعر بأنني في وطني وبلدي

إسرائيل تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل الرابعة

بماذا يدعو الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات تقيك عذاب يوم القيامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ