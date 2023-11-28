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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إيطاليا تقر خطة بـ30 مليار دولار لتشجيع الاستثمارات الخضراء

الاستثم ارات الخضراء
الاستثم ارات الخضراء

وافقت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، على خطة بقيمة 27.4 مليار يورو (30 مليار دولار) لتشجيع الاستثمارات الخضراء، وتخفيف تكلفة الطاقة للقطاع الصناعي.

وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، قال وزير التحول البيئي جيلبرتو بيتشيتو فراتين في بيان بعد الموافقة: "نريد دعم العائلات والشركات، لجعلهم أكثر انخراطاً في عملية انتقالية متوازنة وواقعية".

البيان أشار إلى أن الحكومة وافقت أيضاً على إجراءات لتسريع بناء محطات تحويل الغاز الطبيعي المسال. وسيكون لذلك تأثير على المشاريع في بورتو إمبيدوكلي وجيويا تاورو، بحسب البيان تأتي الخطة المقترحة في أعقاب حزمة دعم لقطاع الطاقة بقيمة 1.3 مليار يورو تمت الموافقة عليها في سبتمبر.

وتواجه إدارة ميلوني نمواً اقتصادياً ضعيفاً، إذ يتوقع بنك إيطاليا تسجيله 0.7% فقط هذا العام، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع التجارة العالمية.

وفي حين أن عبء الديون الهائل على إيطاليا يقيّد خياراتها، فإن الإدارة تريد أن تظهر أنها تحمي الشركات والأسر، وتعمل على تحقيق الأهداف الخضراء.

الخضراء جيورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية تكلفة الطاقة التحول البيئي

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