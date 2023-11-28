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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وهم.. عبد الحليم قنديل: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يبدأ يوم 7 أكتوبر

صدى البلد

قال عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن إسرائيل لم تحقق شيء من أهدافها على أي نحو بعد 50 يوم من الحرب، تسببت في إبادة جماعية و محرقة لم يشهد لها التاريخ المرئي مثيلا.

وأوضح "قنديل"، خلال لقائه ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين على شاشة النهار، أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يبدأ يوم 7 أكتوبر، معلقا: "هذا وهم".

وعلق "قنديل"، على المعاملة التي يتعامل بها الأسرى الفلسطينيين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، و المعاملة التي تعامل بها الأسرى الصهاينة من قبل حركة حماس، موضحا أن حركة حماس عاملت أسراها بالمعاملة التي توصي بها ثقافتنا الجامعية، فقاموا بالحفاظ على صحتهم و أوضاعهم.

خلقت منه شعب أخر

وأضاف، أنه لا يجب أن يكون الإعلام الغربي منصة و صوت للاحتلال الإسرائيلي، منوها إلى أن الفلسطينيين  تخرجوا من معاناة فريدة يندر أن تتكرر مع أي شعب أخر بل هي لم تتكرر أبدا، معلقا: "هذه المحنة الفريدة خلقت من شعب فلسطين شعب أخر".  

ولفت، إلى أن الشعب الفلسطيني هو شعب خُذل من كل الدنيا، لكنه صنع من نفسه فاعلا و سندا، و المحنة التي مر بها خلقت منه شعب يتسم بالصمود.

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