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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد الحليم قنديل: عدد الفلسطينيين على كل أرضهم 51 % من السكان|فيديو

الدكتور عبد الحليم
الدكتور عبد الحليم قنديل

قال الدكتور عبد الحليم قنديل الكاتب الصحفي، إنه منذ 2021 عادت القضية الفلسطينية إلى صباها الأول،و ذلك يعني الصراع حول فلسطين التاريخية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط.

عبد الحليم قنديل:عدد الفلسطنيين على الأرض التاريخية  فاق عدد اليهود المجلوبين على أرض فلسطين


وأضاف عبدالحليم قنديل خلال لقائه على فضائية "النهار"، قائلاً:" القضية الفلسطينية عادت إلى يد الفلسطنيين وحدهم، عدد الفلسطنيين على الأرض التاريخية في فلسطين التاريخية، فاق عدد اليهود المجلوبين على أرض فلسطين"


وتابع عبد الحليم قنديل، قائلاً:" إنه في شهر مايو الماضي، صرح مكتب الإحصاء الفلسطيني ، إن عدد الفلسطنيين على كل أرض فلسطين 51 % من السكان"

قنديل القضية الفلسطينية البحر المتوسط الأردن فلسطين مكتب الإحصاء الفلسطيني

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