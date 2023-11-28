لأول مرة.. كواليس اكتشاف سلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير

تم اكتشاف سلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير، تشبه فيروس الأنفلونزا المنتشر حاليًا بين الخنازير، لدى إنسان في المملكة المتحدة لأول مرة.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، تم تشخيص إصابته بالعدوى - أنفلونزا A(H1N2)v، كجزء من المراقبة الوطنية للأنفلونزا بعد زيارة الطبيب العام في شمال يوركشاير بسبب مشاكل في التنفس.

ومن غير المعروف أن الشخص المريض عمل مع الخنازير وقد تعافى تمامًا، ولا يزال مصدر العدوى مجهولا وقيد التحقيق.

قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) إنها تراقب الوضع وتتخذ خطوات لزيادة المراقبة ضمن البرامج الحالية التي تشمل العمليات الجراحية والمستشفيات العامة.

تم الإبلاغ عن إجمالي 50 حالة إصابة بشرية بالأنفلونزا A(H1N2)v على مستوى العالم منذ عام 2005؛ ولكن لا يوجد أي منهم مرتبط وراثيا بهذه السلالة.

تعد H1N1 وH1N2 وH3N2 أنواعًا فرعية رئيسية من فيروسات أنفلونزا الخنازير A الموجودة في الخنازير وتصيب البشر أحيانًا.

واستنادا إلى معلومات مبكرة، قالت UKHSA إن السلالة المكتشفة في المملكة المتحدة تختلف عن الحالات البشرية الأخيرة لفيروس H1N2 في أماكن أخرى من العالم، ولكنها تشبه الفيروسات الموجودة في الخنازير في المملكة المتحدة.

قالت ميرا تشاند، مديرة الحوادث في UKHSA: "هذه هي المرة الأولى التي نكتشف فيها هذا الفيروس لدى البشر في المملكة المتحدة، على الرغم من أنه يشبه إلى حد كبير الفيروسات التي تم اكتشافها في الخنازير".