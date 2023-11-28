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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد بوست محمد عبدالمنعم| الخطيب منزعج من تصرفات اللاعبين على السوشيال ميديا

الخطيب
الخطيب

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي منزعج من فكرة قيام اللاعبين بكتابة بعض المنشورات عبر السوشيال ميديا، وأبلغ غضبه لخالد بيبو مدير الكرة بسبب تعامل اللاعبين مع السوشيال ميديا مثلما فعل محمد عبدالمنعم لاعب الفريق، الذي يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية، مؤكدا أن هناك خروجا واضحا عن النص من بعض اللاعبين في الفريق وآخرهم افشة ثم بيرسي تاو.

وقال أبوعايد في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "يجب أن يتدخل وكيل اللاعبين في ملف المفاوضات، مثلما يعمل وكيل محمد صلاح، الوكيل هنا يظهر فقط وقت تقاضي الأموال ويكون له دور سلبي في بعض الأحيان مثلما حدث مع فتوح في الزمالك".

وأضاف: "هناك لاعبين تتعمد الحديث عن ملفات التجديد، واللاعب يلجأ للجماهير كورقة ضغط في بعض الأحيان، والوكلاء يقودون اللاعبين للضغط على أنديتهم عبر وسائل الإعلام، مثلما فعل فتوح عندما خرج وكيله للحديث حول ازمة التجديد وفي النهاية تأزمت الأمور".

وأكد: "أزمة فتوح مع نادي الزمالك بدأت بملف التجديد، ثم تضخمت بعد ما حدث في معسكر لقاء زد، وخروجه من المعسكر رغم أن اللاعبين اعتادوا على ذلك، ومسئولي الزمالك لديهم يقين بأن فتوح (خلص كل حاجة) مع الأهلي".

وأشار إلى أن فتوح من الصعب أن يقبل بمبلغ 15 مليون جنيه في الموسم، وهناك رجال أعمال تتحمل جزءا من عقود بعض اللاعبين، واتحاد الكرة فشل في تطبيق سقف الرواتب في لوائح سابقة.

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