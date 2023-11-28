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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 200 ميجابكسل وسعر رخيص.. أفضل موبايل Realme حقق أعلى مبيعات

بكاميرا 200 ميجابكسل
بكاميرا 200 ميجابكسل وسعر رخيص..أفضل موبايل Realme حقق أعلى

بدأت رحلة ريلمي Realme  في مايو 2018 عندما أطلقت Oppo الهاتف الذكي Realme 1 ، بعد ذلك ، استمرت العلامة التجارية  في سوق الهواتف الذكية بطريقتها شبه المستقلة الخاصة بها ، واليوم ، حققت إنجازًا رئيسيًا.

وصلت Realme إلى 200 مليون شحنة في أكثر من خمس سنوات فقط ، كما أعلن Sky Li ، مؤسس Realme.

تكشف العمليات الحسابية السريعة أن هذا يزيد عن 40 مليونًا في السنة ، مع الأخذ في الاعتبار السنة الأولى من المبيعات البطيئة نسبيًا.

تحظى Realme بشعبية بين المعجبين لأجهزتها ذات الأسعار المعقولة التي تتمتع بميزات تتجاوز بكثير قطاع الأسعار.

أحد أكثر الهواتف المحبوبة في السوق حاليًا هو Realme 11 Pro - تصميم فريد وشاشة رائعة وشحن سريع للغاية مقابل أقل من 300 يورو و Realme 11 Pro + الذي يتميز بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل وتصميم فاخر.

بكاميرا 200 ميجابكسل وسعر رخيص..أفضل موبايل Realme حقق أعلى مبيعات

تعد سلسلة 11 Pro هي الأحدث في سلسلة أرقام شهيرة للغاية يفضل فيها العملاء دائمًا Pro.

ومع ذلك ، تقوم الشركة أيضًا بإطلاق الهواتف الرائدة القوية ، ونتوقع أن يثير GT5 Pro القادم إعجاب المعجبين بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 ووعد "عصر جديد من التصوير الفوتوغرافي المقرب منخفض الإضاءة" ، وذلك بفضل مستشعر Sony IMX890 50 MP خلف عدسة مقربة.

Realme ريلمي OPPO Realme 1 Realme 11 Pro Snapdragon 8 Gen 3 GT5 Pro

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