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تكنولوجيا

تحذير عاجل لكل الآباء من مستخدمي هواتف iPhone|خطر على أبنائكم

صدى البلد

أصبحت حماية معلوماتنا الشخصية  أكثر تحديًا من أي وقت مضى في العصر الرقمي الحالي خاصى مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية والتطبيقات المحمولة وتسريبات البيانات ، أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى معرفة كل شيء عن شخص ما. 

يعد هذا مصدر قلق كبير بالنسبة للكثير منا ، خاصة أنه يمثل تهديدًا كبيرًا للأفراد الأصغر سنًا، وفي الآونة الأخيرة ، أصدرت الشرطة تحذيرًا للآباء الذين يستخدمون iPhone ، وحثتهم على تعطيل ميزة NameDrop.

توصي الشرطة بتعطيل وظيفة iPhone الجديدة مع إدخال تحديث iOS 17 ، المصاحب لهاتف iPhone 15 ، قدمت آبل العديد من الابتكارات في حياتنا. واحدة من هذه هي ميزة NameDrop ، وهي طريقة جديدة وسريعة لمشاركة معلومات الاتصال.

تتيح لك هذه الميزة ، التي تم تقديمها مع تحديث iOS 17.1 ، مشاركة معلوماتك عن طريق تقريب iPhone أو Apple Watch الخاص بك بجهاز Apple شخص آخر، ومع ذلك ، يعرب الخبراء عن قلقهم بشأن هذه الميزة والمشكلات المحتملة التي قد تسببها.

حذرت إدارة شرطة الولايات المتحدة ، مع التأكيد على ضعف المستخدمين الشباب ، الآباء من أن "معلومات اتصال طفلك يمكن الحصول عليها بسهولة من قبل الآخرين". لمنع الكوارث المحتملة ، نصحت بشدة بتعطيل ميزة NameDrop.

 

  الخطوات الخاصة بتعطيل ميزة NameDrop في هواتف iPhone :

 

1- انتقل إلى الإعدادات لتعطيل ميزة "NameDrop".
2-  انقر على خيار عام.
3- انتقل إلى AirDrop.
4- قم بتعطيل ميزة "NameDrop" بإيقاف تشغيل المفتاح الموجود أسفل عنوان Merge Devices.

حتى الآن ، لم تقدم Apple أي بيان رسمي بشأن هذه المسألة. 

ومع ذلك ، فإن التفاصيل مثل متطلبات شاشة القفل النشطة لاستخدام الميزة قد تقنعك بأن Apple آمنة بدرجة كافية من حيث الأمان.

iPhone NameDrop آيفون iOS iOS 17 وسائل التواصل الإجتماعي

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