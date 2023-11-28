تحذير عاجل لكل الآباء من مستخدمي هواتف iPhone|خطر على أبنائكم

أصبحت حماية معلوماتنا الشخصية أكثر تحديًا من أي وقت مضى في العصر الرقمي الحالي خاصى مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية والتطبيقات المحمولة وتسريبات البيانات ، أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى معرفة كل شيء عن شخص ما.

يعد هذا مصدر قلق كبير بالنسبة للكثير منا ، خاصة أنه يمثل تهديدًا كبيرًا للأفراد الأصغر سنًا، وفي الآونة الأخيرة ، أصدرت الشرطة تحذيرًا للآباء الذين يستخدمون iPhone ، وحثتهم على تعطيل ميزة NameDrop.

توصي الشرطة بتعطيل وظيفة iPhone الجديدة مع إدخال تحديث iOS 17 ، المصاحب لهاتف iPhone 15 ، قدمت آبل العديد من الابتكارات في حياتنا. واحدة من هذه هي ميزة NameDrop ، وهي طريقة جديدة وسريعة لمشاركة معلومات الاتصال.

تتيح لك هذه الميزة ، التي تم تقديمها مع تحديث iOS 17.1 ، مشاركة معلوماتك عن طريق تقريب iPhone أو Apple Watch الخاص بك بجهاز Apple شخص آخر، ومع ذلك ، يعرب الخبراء عن قلقهم بشأن هذه الميزة والمشكلات المحتملة التي قد تسببها.

حذرت إدارة شرطة الولايات المتحدة ، مع التأكيد على ضعف المستخدمين الشباب ، الآباء من أن "معلومات اتصال طفلك يمكن الحصول عليها بسهولة من قبل الآخرين". لمنع الكوارث المحتملة ، نصحت بشدة بتعطيل ميزة NameDrop.

الخطوات الخاصة بتعطيل ميزة NameDrop في هواتف iPhone :

1- انتقل إلى الإعدادات لتعطيل ميزة "NameDrop".

2- انقر على خيار عام.

3- انتقل إلى AirDrop.

4- قم بتعطيل ميزة "NameDrop" بإيقاف تشغيل المفتاح الموجود أسفل عنوان Merge Devices.

حتى الآن ، لم تقدم Apple أي بيان رسمي بشأن هذه المسألة.

ومع ذلك ، فإن التفاصيل مثل متطلبات شاشة القفل النشطة لاستخدام الميزة قد تقنعك بأن Apple آمنة بدرجة كافية من حيث الأمان.