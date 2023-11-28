تحذير عاجل.. سيتم حذف إيميلك على Gmail..إزاي تمنع ده!؟

تستعد شركة جوجل Google الأمريكية الرائدة لحذف حسابات Gmail غير النشطة اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023.

يستهدف هذا القرار الحسابات التي لم يتم استخدامها في السنوات السابقة ، والتي تشمل جميع البيانات المرتبطة بها ، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وملفات Drive والصور وجهات الاتصال.

ينبع قرار حذف الحسابات غير النشطة من الضعف المتزايد للحسابات القديمة تجاه الهجمات الإلكترونية، وفقًا لبيانات جوجل الداخلية ، فإن الحسابات غير النشطة أقل احتمالًا بعشر مرات من تمكين المصادقة الثنائية الحاصل مقارنة بالحسابات النشطة ويترك هذا الافتقار إلى تدابير الأمان الحسابات القديمة أكثر عرضة لمحاولات الاختراق.

علاوة على ذلك ، فإن أي خدمات خارجية مرتبطة بحساب Gmail غير النشط معرضة أيضًا للخطر. لمعالجة هذه المخاوف وحماية بيانات المستخدم ، اختارت جوجل إزالة الحسابات التي كانت خامدة لمدة عامين.

ومع ذلك ، لن يتم حذف جميع الحسابات غير النشطة على الفور، ستبدأ جوجل بإزالة الحسابات تدريجيًا ، بدءًا من ديسمبر 2023 ، في دفعات صغيرة.

يسمح هذا النهج التدريجي للمستخدمين بتنشيط حساباتهم مرة أخرى إذا كانوا لا يزالون يرغبون في استخدامها.

بمجرد حذف الحساب ، سيتم إزالة جميع البيانات المرتبطة به بشكل دائم ، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وملفات Drive والمستندات والاجتماعات وأي ملفات أخرى، هذه العملية لا رجعة فيها ، ولن يتمكن المستخدمون من استعادة بياناتهم.

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ابقِ حساب Gmail نشطًا نصائح لتجنب الحذف لمنع حذف حساباتهم

يمكن للمستخدمين ببساطة تسجيل الدخول إلى حسابات Gmail الخاصة بهم مرة واحدة على الأقل كل عامين، سيحافظ هذا الحد الأدنى من النشاط على نشاط حساباتهم ويمنع حذفها.

بصرف النظر عن عمليات تسجيل الدخول المنتظمة ، يمكن للمستخدمين المشاركة في أنشطة مختلفة لإبقاء حساباتهم نشطة ومنع الحذف. وتشمل هذه:

استخدام Google Drive مشاهدة مقاطع فيديو YouTube تنزيل التطبيقات من متجر Google Play إجراء عمليات بحث في جوجل استخدام تسجيل الدخول باستخدام Google للتطبيقات أو الخدمات الخارجية

من المهم ملاحظة أن جوجل ليس لديها خطط حاليًا لحذف الحسابات غير النشطة على Gmail مع مقاطع فيديو YouTube، هذا يعني أنه إذا تم ربط حساب قديم غير مستخدم بـ YouTube وكان يحتوي على فيديو عام عليه ، فلن تحذف جوجل هذا الحساب على الرغم من عدم النشاط.

ومع ذلك ، قد تقوم الشركة بتحديث هذه السياسة في المستقبل.