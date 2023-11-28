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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على مسرح الغد.. افتتاح عرض النقطة العميا 1 ديسمبر

مسرحية النقطة العميا
مسرحية النقطة العميا

تفتتح مسرحية "النقطة العميا"، للمخرج أحمد فؤاد، والمأخوذة عن نص للكاتب السويسري الشهير  فريدريش دورينمات، أولى عروضها يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر في تمام الساعة الـ 7 مساء على مسرح الغد بالبالون.

العرض إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.

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مسرحية النقطة العميا 

"النقطة العميا" بطولة نور محمود، وهي أول تجربة مسرحية له، ويشاركه أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين.

ومن المقرر أن يقدم العرض يوميا خلال الفترة المقبلة، وتبلغ قيمة التذكرة للجمهور 42 جنيها.

تدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسده "نور محمود"، أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي المحكمة وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطاً في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريقا للخروج من هذه اللعبة.

البيت الفني للمسرح المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني مسرحية النقطة العميا خالد جلال

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