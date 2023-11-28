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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة عامل نظافة بالقليوبية بسبب سرقة توك توك

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد إبراهيم عيد رئيس المحكمة، بتأجيل محاكمة الـ 7 متهمين بق.تل المجني عليه عامل نظافة مع سبق إلاصرار والترصد، بسبب خلافات علي سرقة مركبة توك توك، حيث قاموا بخطفه بالإكراه وقيدوا واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى مستعدين عليه بالضرب والتعذيب، حتى لقي مصرعه، لجلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ للنطق بالحكم.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم ٥۰۸۳ /٢٠٢٣ جنج ثان شبرا الخيمة أنه في يوم ٢٠٢٣/٠٥/٠٩، قام المتهمون جميعاً، "إبراهيم ع ا " (محبوس)، و"محمد ع ا " (محبوس)، و "إسلام ر ح " (محبوس)، و "أحمد س ع " (محبوس)، و "محمد ي  م " (محبوس)، و" نادر س ع " (محبوس)، و "سامح ا م " (هارب)، بالمشاركة في خطف وتعذيب و قتل المجني عليه.


وتابع أمر الإحالة أنه في غضون شهري ١١ ١٢ لعام ٢٠٢٢ أن المتهمون جميعاً بدائرة بدائرة ثان شبرا الخيمة، قتلوا عمداً المجني عليه "محمد ن ع " مع سبق الإصرار، إذ نفاذاً لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنقاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه، وذلك بأن تعدوا عليه بالضرب بالأيدي والأرجل والأسلحة البيضاء وسكب المياه المغلية على جسده قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.
وقد اقترنت تلك الجنابة بجنايتي الخطف بالإكراه والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية المعاقب عليهما بالمواد ۲۸۰، ۳۸۲، ۳۹۰ الفقرة الأولى من قانون العقوبات إذ أنه في ذات الزمان والمكان توجه المتهمون لمحل المجني عليه فخطفوه بالإكراه وقيدوا وثاقه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى متعدين عليه بالضرب والتعذيب بهما، فأحدثوا به الإصابات على النحو السالف سرده بعاليه والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، وقد حازوا وأحرزا بغير ترخيص ومسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء - مطوتين - وكتر وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص - أشياء صلبة ومياه ساخنة - على لنحو المبين بالأوراق.

القليوبية شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة مركبة توك توك عامل نظافة

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