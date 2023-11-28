عضو الشيوخ: الدولة حريصة على الانتخابات فى هذا التوقيت لإشراف قضائي كامل

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية أتخذت من الإجراءات والضوابط التي تجعل العملية الإنتخابية تسير بشكل منتظم وأكثر شفافية وحيادية.

وأضاف النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الهيئة الوطنية للإنتخابات تشرف على الإنتخابات المصرية، وقاضي على كل صندوق، موضحا أن القضاة المصريين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

وتابع النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، أن كل صوت سيصل بكل نزاهة وشفافية، لافتا إلى أنها أكبر ضمانة للعملية الإنتخابية، حيث أن الرئيس السيسي والدولة المصرية كانت حريصة على أن تجعل الإنتخابات فى هذا التوقيت، حرصا أن يكون هناك إشراف قضائي كامل على العملية الإنتخابية.