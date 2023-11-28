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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اسما شريف منير تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها.. شاهد

اسما شريف منير
اسما شريف منير

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 وظهرت أسما في الصورة بلوك جديد كاجول، مرتدية جاكت باللون البني ونسقت معه توب وبنطال بني وباروكة شعر جديدة باللون البني وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير، وفي المكياج اختارت بعض اللمسات الناعمة التي تبرز رقة وجمال ملامحها.


 ونشرت أسما شريف منير فيديو على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام تحت عنوان “ايه أتغير في حياتكم بعد ٧ أكتوبر؟”.

وتحدثت أسما خلال الفيديو عن معاناة الشعب الفلسطينى وما يتعرضون له بعد يوم 7 أكتوبر، ومثابرة أهالى غزة مع القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال.

وتابعت أسما فى الفيديو أنها بعد يوم 7 أكتوبر نظرتها إلى العالم تغيرت تماما، قائلة: “كل حاجة اتغيرت كل حاجة بشوفها بشكل مختلف وبحسها بشكل مختلف ٧ أكتوبر غير العالم كله كما تعلمت الصبر على الشدائد والابتلاء” .
وأضافت أنها بعد مشاهدتها المعاناة التى يعاني منها أهالى غزة ونظرتها لكل مشاكلها تغيرت تماما وأصبحت أكثر تقربا إلى الله .

الإعلامية أسما شريف منير الشعب الفلسطيني الصبر على الشدائد شريف منير معاناة الشعب الفلسطيني إعلامية

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