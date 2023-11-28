محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التنفيذ النهائية لمشروع امتداد المشاية الجديد على النيل

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية؛ أعمال التنفيذ النهائية في القطاع الأول من مشروع امتداد المشاية الجديد علي النيل ويضم طريقا ترفيهيا وممشي سياحيا لأبناء الدقهلية بإجمالي طول 1,250 متر ، ويتم تنفيذه علي عدة مرحلتين ، المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل الي 14 متر يضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشي للدرجات والعاب الأطفال وممشي سياحي علي النيل ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية.



جاء ذلك بحضور المهندس أيمن سميح مدير عام هيئة الطرق بالدقهلية ، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة.



وقال: خالص شكري وتقديري للفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ هذا المحور المروري الجديد لخدمة أبناء الدقهلية والذي سيكون متنفس مروري ترفيهي والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق احدي شركات وزارة النقل ، ووجه أيضاً الشكر والتقدير لوزيرة التخطيط ووزير الري علي دعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع .

وأوضح " المحافظ " بأن نسبة التنفيذ في القطاع الأول بطول 550 متر تجاوزت 80 % من الأعمال وجاري الانتهاء من باقي الأعمال خلال الأيام القليلة المقبلة .

ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الانترلوك وسور الكورنيش في القطاع الأول للممشي السياحي خلال اسبوع من الآن ودخوله الخدمة لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين ، كما وجه بالعمل علي التوازي في القطاع الثاني من خلال تثبيت التربة وصب البلاطات الخرسانية وميول الجسر وباقي الأعمال.

ووجه بتكثيف الأعمال من خلال زيادة مجموعات عمل جديدة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين والقضاء علي التكدس المروري .



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