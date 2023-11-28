رئيس المخابرات يصل الدوحة تزامنا مع زيارة قيادات الموساد وCIA

أفادت مصادر مصرية رفيعة، أن الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية وصل الدوحة تزامنا مع زيارة رئيسي الموساد وCIA، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وأكدت المصادر رفيعة المستوى أن رئيس المخابرات العامة يشارك في مباحثات بقطرلاستمرار الهدنة مع المسؤولين القطريين والأمريكيين والإسرائيليين.

وفي سياق متصل، قال المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية للقاهرة الإخبارية، بأنه ليس من الممكن تخيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون التنسيق بين مصر ودول العالم.

وعقب المتحدث الإقليمي: " نشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على الدور المصري في التوصل للهدنة".