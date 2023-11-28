بـ 1200 شهريا .. شروط تحويل وحدات الايجار إلى التمليك

تسعي الحكومة إلي دعم المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار وعليه أعلنت عن قرب طرح وحدات سكنية من خلال نظام الإيجار التمليكي من قبل وزارة الإسكان.

ويحاول العديد من المواطنين معرفة خطوات الحصول علي وحدات سكنية بأسعار فى متناول اليد وعليه تقوم الحكومة بتوفير شقق الإسكان الاجتماعي و أرض سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة حيث يمكن للكافة مع توافر الشروط التقديم عليها.

طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار



ويأتي طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، ضمن برنامج سكن لكل المصريين وذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد طرح وحدات الإيجار التمليكي



من المقرر أن يتم فتح باب التقديم بالإعلان التكميلى يوم الأحد المقبل ، ولمدة شهر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، وسيتم إتاحة كراسة الشروط متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق "Cservices.shmff.gov.eg"، كما أنه متوافر في نحو 18 محافظة تشمل 130 ألف وحدة " وفقا لما أكدته مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فى تصريحات متلفزة.

تفاصيل طرح شقق للإيجار

سيتم دعم الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار، حيث تستهدف مستوى الدخل ورفع ربع الدخل للإيجار ويمكن أن يتحول النظام إلى تمليك من خلال طلب من المستأجر وسيتم رفع مبلغ الدعم ومن ثم التقسيط على 20 عاما. وفقا لمي عبد الحميد.

مساحات شقق الايجار التمليكي

وسيتم طرح وحدات وشقق للايجار بمساحات مختلفة فمنها 90 مترًا مربعًا، وأخرى 75 مترا مربعا للإيجار لمدة 7 سنوات، ويمكن التجديد إذا رغب المستأجر في ذلك مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل سنة.

ومن المقرر أن يترواح سعر الايجار بين 1200 و 1500 جنيها حيث من المقرر أن يسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري كقيمة للإيجار الشهري فيما يسدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.

ويسدد المواطن مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

شروط الحصول علي وحدات الإسكان بنظام الإيجار



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي وتشمل ما يلي :-

- المدة الإيجارية لشقق الإسكان الاجتماعي المدعومة 7 سنوات

- صندوق الإسكان الإجتماعي سيقوم بسداد المبلغ المتبقي لشقق الإسكان الاجتماعي، كدعم نقدي للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم الحجز بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة، ويتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

- سيتم تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، و يتم تسليم كروت العدادات للمواطن لشحنها وبدء استخدامها، ويقوم المواطنون بردها مع إنتهاء مدة الإيجار، حال تسليمها للدولة من جديد.

- في حالة تأخر المواطن عن سداد الإبحار يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً على أن تتخذ الدولة الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول، وصولاً إلى اجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.

- يشترط أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و8000 جنيه شهرياً للأسرة

- يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث إجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين،

- سيتم إجراء استعلام سبق إستفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر

- يلتزم المستفيد باستخدام الشقه في سكنه هو وأسرته وان تكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار، ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك

- أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار، الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيها يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

محافظات شقق للإيجار من الإسكان

ومن المقرر طرح مايقرب من 1000 ألف وحدة سكنية بالمحافظات التالية (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع سكن كل المصريين الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات.