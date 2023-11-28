بعثة الكانوي والكياك تغادر نيجيريا إلى أرض الوطن بعد حصد 12 ميدالية أفريقية

غادرت ظهر اليوم مطار أبوجا بنيجيريا بعثة المنتخب المصري للكانوي و الكياك وذلك بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة بالبطولة الأفريقية.



وتأهلت اللاعبة سما فاروق لأوليمبياد باريس 2024.



و كان قد اختتم المنتخب المصري للكانوي والكياك مشاركته في البطولة الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024 التي أقيمت بمدينة أبوجا بنيجيريا خلال الفتره من 23 الي 27 و التي شاركت فيها 12 دولة، هي: “مصر، المغرب، تونس، الجزائر، غانا، نيجيريا، السنغال، أنجولا، ساوتومي، جنوب إفريقيا، موزمبيق، كوت ديفوار”.



و تأهلت فيها اللاعبة سما فارق إلي أوليمبياد باريس 2024 بعد حصد فضية 200 م كياك سيدات في اول أيام البطولة ، و حصد المنتخب المصري ل 12 ميدالية منها “ذهبيه و 6 فضيات و 5 برونزيات ”.

فقد حصد الزوجي المختلط سما فاروق و علي حسن المركز الاول و ذهبية 500م كياك، حقق الزوجي محمد خالد و سهيل احمد المركز الثاني و فضية 500 م كياك ، فازت فرح هويدي بالمركز الثاني و فضية فردي 500م كانوي ، حققت اللاعبة سما فاروق فضية فردي 500 م كياك ، و حقق زوجي سيدات الكانوي المكون من فرح هويدي و ايه عبد الخالق فضية 500 م كانوي ، حصد زوجي السيدات سما فاروق و هنا حسين فضية 200م كياك ، حصد الزوجي فرح ايمن و محمد جوده فضية زوجي المختلط 200 م كانوي.كما حقق اللاعب علي حسن برونزية 1000 م كياك، و حصل زوجي الكياك المكون من يوسف ممدوح و حمزه ايمن علي برونزية 500 م كاياك , و حصل الزوجي يوسف ممدوح و لمار احمد علي المركز الثالث و برونزية زوجي مختلط 200 م كياك ، حققت اللاعبه فرح هويدي المركز الثالث و حصدت برونزية 200 م فردي كانوي. حقق سهيل احمد و حمزه ايمن المركز الثالث و برونزية 200م كياك.

وكان وزير الشباب و الرياضة الدكتور اشرف صبحي قد هنأ اللاعبة سما فاروق و الاتحاد المصري علي التأهيل و حصد 12 ميدالية بالبطولة الأفريقية و أكد علي توفير الدعم الكامل لجميع اللاعبين المشاركين في البطولات الدولية لتحقيق أحسن النتائج و تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في أوليمبياد باريس 2024.

كما قدم رئيس الإتحاد الدولي للكياك و الكانوي التهنئة لمصر و الدول المتأهلة من خلال البطولة الأفريقية إلي أوليمبياد باريس 2024.

و قدم رئيس الإتحاد المصري اللواء ايمن شويته الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة علي توفير الدعم اللازم للإتحاد و البعثة المصرية مما كان له كبير الأثر فيما تم من إنجازات للمنتخب بالبطولة الأفريقية.

وً ترأس البعثة المصرية العميد د / خالد سمير نائب رئيس الاتحاد ، الكابتن أحمد وجدي مدربا، باسل تهامي إداريا، , عبد الحميد طارق فنيا، واللاعبين سما فاروق، محمود شوشة، محمد طارق، فرح هويدي، آية محمد، يوسف ممدوح، حمزة أيمن، سهيل أحمد، محمد خالد، علي حسن، إسلام هاني، محمد جمال، هنا محمد، لمار أحمد.