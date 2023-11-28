نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج عن 30 معتقلا الليلة

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الإفراج الليلة عن 30 أسيرا فلسطينيا هم 15 أسيرة و15 طفلا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل أطلقت حتى الآن سراح 74 رهينة، منهم 50 امرأة وطفلا.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن “إسرائيل ملزمة بإكمال عودة الرهائن وإطلاق سراح جميع الرهائن.. النساء والأطفال أولا، وبعد ذلك الجميع دون استثناء”.

وأضاف نتنياهو أن “على إسرائيل استكمال أهدافها في الحرب، والتي تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى، والقضاء على حماس فوق الأرض وتحتها”، مشيرا إلى أن “غزة لن تعود إلى ما كانت عليه ولم تعد تشكل تهديدا لبلدنا”.