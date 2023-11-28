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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسى: منتدى أوزبكستان فرصة لتبادل الخبرات بين دول التعاون الإسلامي حول المرأة

صدى البلد

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة ، في فعاليات المؤتمر الصحفى الى تم تنظيمه في ختام المنتدى الدولي حول "خبرة أوزباكستان والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دعم المرأة"  ، الذى نظمته منظمة التعاون الاسلامى بالتعاون مع جمهورية اوزباكستان ، بحضور السيدة بارببويفا أوزودا رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في اوزباكستان ، والسفير طارق بخيت، مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية، والسيدة مريم العزمي - أمين عام مجلس الأسرة بالكويت ، وذلك بالعاصمة سمرقند – أوزباكستان، خلال يومى 22-23 نوفمبر 2023 .

   حيث وجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر الى منظمة التعاون الإسلامي والى جمهورية أوزباكستان على تنظيم هذا المنتدى الهام الذى أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين دول المنظمة بشأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وفى الوصول الى المواقع القيادية ومواقع اتخاذ القرار.

   هذا وقد شارك في المنتدى ممثلون عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلون عن المنظمات الدولية، والمسؤولون في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، لتنمية المرأة، ومكتب الأمم المتحدة وهياكلها في أوزبكستان، بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة الحكومية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعنية مع قضايا الأسرة والمرأة.

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