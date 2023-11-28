الناتو يرحب بتمديد الهدنة الإنسانية ووقف القتال في قطاع غزة

رحب حلف الناتو بتمديد الهدنة الإنسانية ووقف القتال في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية”.
كما رحب الناتو بإطلاق سراح المحتجزين بغزة وضرورة إيصال المساعدات للقطاع.
وفي وقت سابق، أكد رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن أكثر من 3 آلاف من المدنيين الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال والتوقيف على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء العدوان.
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة:" الحكومة الإسرائيلية تستهدف تدمير الأمة الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني من خلال التهجير".
وتابع رياض منصور:" نرفض تصريحات وزير إسرائيلي وجهها للشعب الفلسطيني بشأن الخضوع أو التهجير أو الموت".
وأكمل :" ما من سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بموجب القانون الدولي".