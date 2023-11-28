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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثقة دولية.. أول تعليق من ولي العهد السعودي على الفوز بـ "اكسبو"

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

علق محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على نبأ فوز المملكة العربية السعودية باستضافة الرياض «إكسبو 2030».

 

وقال بن سلمان وفقا لما نشرته “إمارة منطقة مكة” عبر حسابها الرسمي على موقع “اكس” ، “تويتر” سابقا: يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والذي يجعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحداً منها.

وجرى إعلان إسم الدولة الفائزة، من ضاحية إيسي ليه مولينو، غرب العاصمة الفرنسية باريس، حيث تعقد الجمعية العامة لـ"المكتب الدولي للمعارض" في مقر المؤتمرات اجتماعها الأخير في دورته الـ173.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ملتزمة بالعمل مع الجميع لتقديم نسخة مميزة من إكسبو 2030.

وكانت السعودية تتنافس مع إيطاليا وكوريا الجنوبية، على استضافة معرض "إكسبو الدولي 2030".

ولي العهد السعودي المملكة العربية السعودية الرياض اكسبو 2030 معرض إكسبو

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