السجن 10 سنوات للمتهم بخطف شخص وإرغامه على توقيع إيصالات أمانة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل، لاتهامه بخطف شخص واحتجازه والتعدي عليه وإرغامه علي التوقيع علي 2 إيصال أمانة بدائرة مركز شرطة بنها.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15252 لسنة 2022 جنح مركز بنها والمقيدة برقم 2850 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "هاني و ع" 34 سنة عاطل بدائرة مركز شرطة بنها، خطف المجني عليه "محمد غازي" وقام بتكبيله والتعدي عليه بالضرب، وإرغامه علي التوقيع علي 2 إيصال أمانة، مدعيا تعدي المجني عليه علي نجل شقيقه، إلا أن التحريات كشفت عدم صحة واقعة تعدي المجني عليه علي نجل شقيق المتهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا من أسرة المجني عليه تفيد قيام عاطل بخطفه واحتجازه والتعدي عليه بالضرب وإرغامه علي التوقيع علي 2 إيصال أمانة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات، إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المحتصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.