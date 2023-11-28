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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة لبنانية.. طريقة عمل فطائر اللبنة بالنعناع والسماق

طريقة عمل فطائر اللبنة
طريقة عمل فطائر اللبنة بالنعناع والسماق

تعتبر طريقة عمل فطائر اللبنة بالنعناع والسماق، من المعجنات السهلة واللذيذة، وتعتبر من وصفات المطبخ اللبناني، يمكن تحضيرها في المنزل، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل فطائر اللبنة بالنعناع والسماق، وهي من الاكلات اللبنانية ، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل فطائر اللبنة بالنعناع والسماق

 

طريقة عمل فطائر اللبنة بالنعناع والسماق

 

مقادير طريقة عمل فطائر اللبنة بالنعناع والسماق:

1 كوب لبنة

1 ملعقة كبيرة نعناع مفروم

1 ملعقة كبيرة سماق

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

 

طريقة عمل فطائر اللبنة بالنعناع والسماق :

_ نحضر الحشوة بخلط اللبنة والنعناع، الزيت والسماق جيداً.
_ نأخذ مقداراً مناسباً بحجم البيضة من العجين، ونفرد بالشوبك (المرقاق) ليصبح بسماكة ½ سم.

_ نوزع الحشو في المنتصف بمقدار ملعقة كبيرة، ونغلفها بالشكل الذي ترغبينه ونرتبه في صينية الفرن.
_ نخبز في فرن حار بدرجة 180 درجة مئوية حتى النضوج التام، ثم نقوم بتحميره ونقدم فطائر اللبنة بالنعناع والسماق كطبق جانبي مشهي.

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