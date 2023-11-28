عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإدارية العليا تحيل موظفا للمعاش اختلس أدوية بـ 600 ألف جنيه

صدى البلد

أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم إحالة موظف إلى المعاش، يعمل أمين عهدة المخزن الإقليمي بمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء سابقًا، لاتهامه باختلاس أموال جهة عمله بقيمة ٢٦٣ ألف جنيه، واختلس أدوية بحوالي  ٦٠٠ ألف جنيه، ورفضت المحكمة طعنه المقام منه لعودته للعمل من جديد.

حمل الطعن رقم 103416 لسنة 65 ق . عليا ونسبت النيابة الإدارية إليه، أنه عام ٢٠٠١ ،  أنه اختلس الأدوية البالغ قيمتها 677040 جنيه المملوكة لجهة عمله وزور فاتورتين، وتحصل لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بلغ قدره 263160 جنيه.

ورأت محكمة الدرجة الثانية، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن، ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا ريب فيه من واقع ما كشفت عنه الأوراق وعلى نحو ما استظهره الحكم الأول، والذي بنى اقتناعه في إدانة الطاعن على أسباب استخلصها استخلاصا سليما، ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق.

ومن ثم يكون الطاعن قد خرج على مقتضيات واجبات وظيفته، ويصبح مسلكه مكونا لمخالفات تأديبية تستوجب مجازاته تأديبيا بالجزاء المناسب لذلك، وإذ قضت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بمجازاته عن هذه المخالفات بالإحالة إلى المعاش، وقد جاء هذا الجزاء متناسبا مع ما نسب إليه، وثبت في حقه، فإن حكمها الطعين يكون قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله خليقا بالرفض.

المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء

بعد بوست محمد عبدالمنعم| الخطيب منزعج من تصرفات اللاعبين على السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

الهيئة الوطنية تشكل لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

مرشحو الرئاسة يخطرون الهيئة الوطنية بممثليهم في لجان المصريين بالخارج

بعد 6 ساعات.. بدء الصمت الانتخابي للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024

مرشحو الرئاسة يخطرون الهيئة الوطنية بممثليهم بلجان المصريين بالخارج

الأربعاء.. بدء الصمت الانتخابي للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024

2 ديسمبر.. مجلس الدولة يستقبل ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

قبل ساعات من بدء الصمت بالخارج.. مرشحو الانتخابات الرئاسية 2024 يواصلون الدعاية

الاربعاء.. اخر موعد لاخطار الهيئة الوطنية بممثلي المرشحين بلجان المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

قطر: الإفراج عن 30 فلسطينيا مقابل 10 محتجزين إسرائيليين في غزة

3 سيارات تابعة للصليب الأحمر تقل المحتجزين عند معبر رفح

شكل جديد من العلاقات.. روسيا تعلن عقد مؤتمرات سنوية منتظمة مع أفريقيا

تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين بقطاع غزة إلى معبر رفح

75 دقيقة سلبية بين الأهلي وسموحة فى الدوري

الجيش الإسرائيلي: تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار اليوم وقمنا بالرد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بصور لها من طنطا

بعد 14عام زواج.. 10 صور ل انجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

10 نصائح يكشفها جمال شعبان تساعدك على التخسيس.. اتبعها

علاقة مصر وبريطانيا مثل الزواج الكاثوليكي..جملة شهيرة تسببت في اغتيال أمين عثمان

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ