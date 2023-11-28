جامعة حلوان تطلق مسابقة في تصوير الأفلام للطلاب.. تفاصيل

أطلقت جامعة حلوان مسابقة للأفلام القصيرة بجوائز مالية والمؤهلة لمسابقة (معا) للأفلام القصيرة والتي تنظمها وزارة التعليم العالي وتتمثل محاور المسابقة فى نشر ثقافة التسامح والتعايش، آداب الحوار مع الآخرين، السلام الاجتماعي داخل المجتمع، تدعيم قيم المواطنة، تكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، مواجهة الأفكار غير السوية، دعم روح الولاء والانتماء للوطن.

وتتمثل الشروط العامة للمسابقة كتالى: يسمح بتقديم عمل فردي أو فريق بحد أقصى ٤ أفراد من كلية واحدة، أن يكون المتسابقون مقيدين بجامعة حلوان للعام الدراسي 2023-2024، وأن تكون مدة الفيديو لا تتعدى الدقيقة الواحدة، وتكون فروع الأفلام (تسجيلي – روائي - تحريك)، مع مراعاة جودة تصوير الفيديو ووضوح الصوت( مسموح التصوير بأي كاميرا متاحة ومسموح بكاميرا المحمول)، ويجب أن يكون محتوى الفيديو المقدم متعلقًا بموضوع المسابقة وأهدافها عن القيم الأصيلة في المجتمع المصري، ويراعى الذوق العام، وتجنب كل ما يخالف الآداب العامة أو النظام العام.

ويشترط ألا يقتبس الفيلم أو ينقل من فيلم آخر وفي حالة ثبوت النقل أو التأثر الزائد بفيلم سابق يستبعد الفيلم، كما يجب ألا يكون الفيلم قد شارك في أي مسابقة أخرى محلية أو دولية أو عرض على شبكة الإنترنت، ومراعاة حقوق الملكية عند استخدام موسيقى مع الفيديو.

وقد وقعت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، مذكرة تفاهم مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومركز التعليم المستمر بجامعة بدر بالقاهرة، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات، وفتح المجال أمام تنفيذ برامج تدريبية جديدة ومتنوعة في مجالات المعرفة والبحث العلمي والتنمية المهنية.

كما تتضمن المذكرة التعاون من خلال تنظيم الأنشطة المشتركة كورش العمل والندوات والدورات القصيرة، وتبادل المواد العلمية والخبرات وتنفيذ برامج تدريبية.

من جهته، أكد الدكتور السيد قنديل على حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع جامعة بدر في مجالات أخرى كالفنون والسينما والقطاع الطبي، موضحا أن جامعة حلوان ذات تخصصات فريدة في المجالات التكنولوجية والفنية.

كما عقدت أسرة “طلاب من أجل مصر" المركزية بجامعة حلوان، ندوة بحضور المدرب الدولي الدكتور صلاح أبو المجد، أحد أفضل صانعي المحتوى في مصر، واستشاري المبيعات والتسويق.

جاء ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح قنديل أن الندوة تأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على رفع المستوى الثقافي والعلمي لطلابها، وتوعيتهم في مختلف مجالات المعرفة، والاستفادة من الخبرات الشابة.

يأتي ذلك ضمن الدور التثقيفي الذي تقوم به أسرة “من أجل مصر”.

وصرح رئيس جامعة حلوان بأن "النجاح يحتاج إلى الإيمان بالأفكار والإيمان بالذات"، موضحا أن مثل هذه الندوات تسهم في تكوين الوعي لدى الشباب وتهيئتهم لسوق العمل.

فيما توجه الدكتور محمد حلمى، رائد الأسرة، بالشكر لقيادات الجامعة على دعمها الدائم للأنشطة الطلابية، موضحا الدور الذى تقوم به أسرة “طلاب من أجل مصر” فى حرصها على إقامة الفعاليات التثقيفية للطلاب.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بطلاب الجامعة وتنمية مهاراتهم والعمل على الاستماع إلى أفكار الشباب وتشجيعهم على التفكير والإبداع تمهيدا لدمجهم في العمل التنموي والمجتمعي.

وأكد إيمانه الشديد بأفكار الشباب كعنصر فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة.

من جانبه، أبدى الدكتور صلاح أبو المجد سعادته بتواجده لأول مرة بجامعة حلوان، وتحدث في عدة موضوعات منها ضبط الذات وإنجاز العمل، والذي يحتاج لفهم عدة أساسيات منها ضبط الوقت وحث الطلاب على تطوير المهارات.

وبين أهمية البحث عن الفرص، مشيرا لوجود ملايين الفرص للنجاح فقط عليك البحث عنها.

وأكد أهمية تنمية المهارات وتنمية اللغات لأن معظم المحتوى المقدم لتطوير الذات على الإنترنت يقدم باللغة الإنجليزية.

ونصح الشباب بضرورة خلق فرصة لنفسه دون انتظار التخرج في الجامعة، فمهما كانت الوظيفة التي سيعمل بها صغيرة لكنها ستكسبه مهارات مهمة سواء مهارات اتصال أو تنمية لغات أو غيرها لتكون خطوة يعبر بها لخطوات أكبر وأكثر نجاحاً.

أقيمت فعاليات الندوة تحت إشراف الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة “طلاب من أجل مصر” المركزية، والدكتورة بسنت سيد، نائب رائد أسرة “طلاب من أجل مصر” المركزية، وياسر الجبالي، مسئول الأسرة.