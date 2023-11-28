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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: نستهدف استصلاح 3 ملايين فدان قمح خلال العام الحالي

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القمح أمن قومي لمصر ويعد محصولا استراتيجيا، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمحاصيل الإستراتيجية.

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وأضاف “القصير”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، “نعمل على توعية الفلاحين بأهمية زراعة القمح، نستهدف زراعة ٣ ملايين و٩٠٠ ألف فدان قمح خلال العام الحالي”، متابعا أن الحقول الإرشادية تساهم في زيادة الإنتاجية.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، “نناشد الفلاحين بالاهتمام بزراعة القمح، الدولة تقدم تيسيرات للفلاحيين لزراعة القمح، التقاويم المعتمدة تساهم في زيادة مواجهة التغيرات المناخية”.

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