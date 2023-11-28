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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق مبادرة للحفاظ على صحة الطلاب بجوائز تحفيزية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، تهدف مبادرة "اكسب صحتك" لتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي والحفاظ على وزن صحي.

وتتضمن المبادرة سلسلة من المحاضرات وورش العمل حول التغذية السليمة والنشاط البدني، بالإضافة إلى فحوصات طبية واستشارات مجانية مع أخصائيين.

و كشفت جامعة حلوان ان المبادرة تحت شعار (شارك) وتابع وزنك، أحمي نفسك من الأمراض نتيجة زيادة الوزن أو النحافة، أطمن على صحتك، أعرف كتلة جسمك، أعرف نسبة المياه والدهون التى  يحتاجها الجسم.

 

كما اعلنت  الجامعة عن مكافأة للطلاب المشاركين من خلال جوائز نقدية وهدايا تحفيزية.

انطلقت المبادرة تحت أشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية وتنفيذ الاستاذ أسامة خير أدارة النشاط الرياضي بالادارة العامة لرعاية الشباب.

و اوضحت الجامعة انه علي راغبي الانضمام للمبادرة التسجيل من خلال الرابط أو من خلال مسح الباركود، وابدأ اليوم رحلتك نحو صحة أفضل!

https://forms.gle/rYmCSswK5fC9mgVz8

 

وقد عقدت أسرة “طلاب من أجل مصر" المركزية بجامعة حلوان، ندوة بحضور المدرب الدولي الدكتور صلاح أبو المجد، أحد أفضل صانعي المحتوى في مصر، واستشاري المبيعات والتسويق.

جاء ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح قنديل أن الندوة تأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على رفع المستوى الثقافي والعلمي لطلابها، وتوعيتهم في مختلف مجالات المعرفة، والاستفادة من الخبرات الشابة.

يأتي ذلك ضمن الدور التثقيفي الذي تقوم به أسرة “من أجل مصر”.

وصرح رئيس الجامعة ان هذا النجاح يحتاج إلى الإيمان بالأفكار والإيمان بالذات"، موضحا أن مثل هذه الندوات تسهم في تكوين الوعي لدى الشباب وتهيئتهم لسوق العمل.

فيما توجه الدكتور محمد حلمى، رائد الأسرة، بالشكر لقيادات الجامعة على دعمها الدائم للأنشطة الطلابية، موضحا الدور الذى تقوم به أسرة “طلاب من أجل مصر” فى حرصها على إقامة الفعاليات التثقيفية للطلاب. 

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بطلاب الجامعة وتنمية مهاراتهم والعمل على الاستماع إلى أفكار الشباب وتشجيعهم على التفكير والإبداع تمهيدا لدمجهم في العمل التنموي والمجتمعي.

وأكد إيمانه الشديد بأفكار الشباب كعنصر فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة.

من جانبه، أبدى الدكتور صلاح أبو المجد سعادته بتواجده لأول مرة بجامعة حلوان، وتحدث في عدة موضوعات منها ضبط الذات وإنجاز العمل، والذي يحتاج لفهم عدة أساسيات منها ضبط الوقت وحث الطلاب على تطوير المهارات.

وبين أهمية البحث عن الفرص، مشيرا لوجود ملايين الفرص للنجاح فقط عليك البحث عنها.

وأكد أهمية تنمية المهارات وتنمية اللغات لأن معظم المحتوى المقدم لتطوير الذات على الإنترنت يقدم باللغة الإنجليزية.

ونصح الشباب بضرورة خلق فرصة لنفسه دون انتظار التخرج في الجامعة، فمهما كانت الوظيفة التي سيعمل بها صغيرة لكنها ستكسبه مهارات مهمة سواء مهارات اتصال أو تنمية لغات أو غيرها لتكون خطوة يعبر بها لخطوات أكبر وأكثر نجاحاً.

أقيمت فعاليات الندوة تحت إشراف الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة “طلاب من أجل مصر” المركزية، والدكتورة بسنت سيد، نائب رائد أسرة “طلاب من أجل مصر” المركزية، وياسر الجبالي، مسئول الأسرة

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