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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار بأسيوط يعقد مؤتمرا جماهيريا بحضور الآلاف لدعم وتأييد السيسي

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار بأسيوط

عقد حزب المصريين الأحرار بأسيوط مؤتمر جماهيري حاشد بحضور الآلاف من أبناء مركز ساحل سليم لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

قال محمد أبو عين أمين شباب المصريين الأحرار قطاع جنوب الصعيد ومحافظة أسيوط انه طبقا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بالمشاركة الفعالة واستهداف جميع الفئات والتحدث معهم عن الإنجازات التي حققها الرئيس السيسى وتوعيتهم عن المؤامرات الخارجية التي تحيط به مصر وانما الرئيس السيسى قادر على إدارة البلاد في المرحلة القادمة انه ذو خبرات عديدة في جميع المجالات.

وقال الشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط  ناشد الحضور بخروج يوم الاقتراع لانتخاب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لأنه رجل المرحلة وحريص كل الحرص في الحفاظ على الدولة المصرية ومساندتها.

وأوضح الشيخ ممتاز العريان عضو لجنة المصالحات بمركز البدارى وساحل سليم ان السيد الرئيس السيسى رجل الأمن والأمان والتنمية والاستقرار ورجل الخير والإخلاص والوفاء فنعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقيادة الجمهورية الجديدة لأنه حقق العديد من الإنجازات في شتى المجالات الواضحة للجميع كوضوح الشمس منها تدعيم قواتنا المسلحة بكل الوسائل الحديثة لأنه رجل ذو خبرات وتجارب عديدة وقادر على إدارة وحماية للبلاد والتصدى للعدو.

قال اللواء محمد العسقلاني مساعد مدير أمن أسيوط سابقا تحدث عن الإنجازات في مجال قطاع الأمن والأمان والاستقرار والسلام التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسى وخاصة القضية الفلسطينية التي تعامل معها بكل حسم وخبرة وناشد الحاضرين بالخروج يوم الانتخابات لتأييد السيسى لفترة رئاسية جديدة.

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