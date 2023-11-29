بإطلالة كلاسيكية..  لجين عمران تخطف الأنظار في أبو ظبي

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران متابعيها صورة جديد لها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وذلك خلال حضروها منافسة الbirkin في أبو ظبي، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة لجين عمران

وارتدت لجين عمران ، بنطال كاروهات بلللونين الابيض والأزرق، وعليه قميص باللون الاوف وايت وبأكمام طويلة، مع جاكيت كلاسيكي باللون اللبني الفاتح قامت بوضعه على أكتافها، وقد اختارت حقيبة من الجل باللون الأوف وايت .

وقامت لجين عمران بترم خصلات شعرها على ظهرها وأكتافها بتسريحة ويفي انسيابية ناعمة مع رفع خصلات شعرها الأمامية إلى الوراء، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكشميري القاتم للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض الإكسسورات اللافتة، فأختارت قلادات واساور ةخاتم باللون الفضي.

لجين عمران