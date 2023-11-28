بدوري أبطال أوروبا.. هالاند يحقق رقما قياسيا لأول مرة في التاريخ

أصبح إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي، أسرع لاعب في التاريخ يسجل 40 هدف في دوري أبطال أوروبا، فعل ذلك في 35 مباراة فقط.

وسجل هالاند هدفه ال ٤٠ في مرمى لايبزيج الألماني في الدقيقة ٥٤ من عمر اللقاء، وذلك ضمن الجولة الخامسة في المجموعة السابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف، الأن، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فريق لايبزيج الألماني وذلك ضمن الجولة الخامسة في المجموعة السابعة.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة حاليًا برصيد 12 نقطة، بينما يحتل لايبزيج المركز الثاني بتسع نقاط.



وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب بيب جوارديولا، أكد أن الأولوية لفريقه هي التأكد من حصوله على المركز الأول في المجموعة، حيث ستمنحه هذه الميزة في مباراة دور الـ16 بإمكانية خوضها على ملعبه. وعلى الرغم من ذلك، أشار جوارديولا إلى أن ذلك ليس مؤشرًا مضمونًا للفوز.

فريق لايبزيج الألماني يسعى للثأر من الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي بنتيجة 7-0 في الموسم الماضي. وستتجدد المواجهة بين الفريقين مساء الثلاثاء في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وفي النسخة السابقة من البطولة، تفوق مانشستر سيتي على لايبزيج بسبعة أهداف في دور الستة عشر، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. ورغم تأهل الفريقين للدور الـ16 هذا الموسم، إلا أن المنافسة بينهما تتمحور حول من سيحتل صدارة المجموعة.

من جانبه، صرح مدرب لايبزيج ماركو روزه في المؤتمر الصحفي أن الهزيمة السابقة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 7-0 تركت تأثيرًا سلبيًا على الفريق. وأعرب عن رغبته في تحقيق أداءٍ أفضل والتنافس مع واحدة من أفضل الفرق في العالم. كما أشار إلى أن هالاند، الذي سجل خمسة أهداف في مرمى فريقه السابق، يشكل تهديدًا كبيرًا، وسيحاول فريقه تقييده في المباراة المقبلة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في الجولة الـ5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 في تمام الساعة الـ11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة علي ستاد الإتحاد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تُبث مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا عبر قناة “بي إن سبورت 1” حيث أنها الناقل الحصري للمباراة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

وبحسب موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا فقد يأتي تشكيل مانشستر سيتي ضد لايبزيج كتالي : إيدرسون؛ لويس، روبن دياس، آكي، جفارديول؛ رودري، فودين، ألفاريز، دوكو، جريليش؛ هالاند.

بينما قد يشارك لايبزيج بتشكيل مكون من : بلاسويتش؛ سيماكان، كلوسترمان، لوكيبا، راوم؛ سيوالد، شلاجر. فورسبيرج، سيمونز. أوبيندا، بولسن.