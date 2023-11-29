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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى موبايل ريلمي Realme لمحدودي الدخل في السوق

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme 9i

يعد هاتف Realme 9i من شركة ريلمي الصينية واحدًا من أكثر الهواتف المناسبة لمحدودي الدخل والشباب، حيث يجمع الهاتف بين مواصفات مميزة للغاية أبرزها المعالج القوي من شركة كوالكوم، وبطارية كبيرة مع سعر مناسب للغاية.     

 

مواصفات هاتف ريلمي Realme 9i 

 

وجاء Realme 9i بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع + IPS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية مع جودة شاشة + FHD، ونوتش صغير مخصص للكاميرا الأمامية في أعلى الشاشة، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

 

ويقدم Realme 9i  كاميرا ثلاثية خلفية، الكاميرا الأساسية تأتي دقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا من ماكرو دقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

ويحتوي Realme 9i على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS، وبلوتوث Bluetooth 5.0.  

 

ويعمل Realme 9i بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، ، والمبني على عملية 6 نانومتر، مع مودم  4G LTE، وذاكرة عشوائية سعة 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128  جيجا بايت.

 

سعر هاتف ريلمي Realme 9i 

 

ويتوفر سعر هاتف ريلمي Realme 9i في السوق المصري بدءًا من حوالي 5 آلاف و 930 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

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