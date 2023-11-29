دوري أبطال أوروبا|بهدف مبابي.. باريس سان جيرمان يتعادل مع نيوكاسل الإنجليزي

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع فريق نيوكاسل الإنجليزي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

ونجح فريق نيوكاسل يونايتد في التقدم علي فريق باريس سان جيرمان خلال مجريات الشوط الأول بهدف دون رد ضمن منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف الفريق الإنجليزي، أليكساندر إيزاك في الدقيقة 24 من عمر المباراة بعد متابعة لكرة سددها زميله بالفريق ميجيل ألميرون ليتصدي لها حارس باريس دوناروما ولكن تابعها إيزاك بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وقبل نهاية المباراة بثواني معدودة نجح مبابي في تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة السابعة خلف المتصدر بورسيا درتموند بـ 10 نقاط بينما يصعد نيوكاسل للمركز الثالث بـ 5 نقاط ويقبع ميلان في نهاية المجموعة بـ 5 نقاط