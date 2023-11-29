هجوم جماهير الأهلي .. حسام غالي يكشف السبب في رحيل عبد الحفيظ

كشف حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، عن حقيقة أنه السبب في رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق ، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق.

وقال غالي خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج الهدف على قناة أون سبورتس ، أن كل ما يتردد غير صحيح ، ورحيل أي فرد عن منظومة النادي الأهلي ، بيكون بقرار جماعي من المعنين ، ولا يوجد رأي فردي داخل القلعة الحمراء.

وأضاف ، أن علاقته بعبد الحفيظ طيبة ، مشيرا إلى أنه يتعرض دائما لاتهامات وشائعات بأنه السبب في العديد من القرارات وهذا عار تماما من لصحة ، لذلك يفضل الصمت ، معربا عن حزنه لهجوم الجماهير عليه في الفترة الماضية وهو لم يحدث معه وهو لاعب ، فكيف يحدث معه وهو في مجلس الإدارة ، وكل هذا الهجوم بسبب شائعات.