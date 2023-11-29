حديث مؤثر من حسام غالي عن الأزمة الصحية لـ العامري فاروق

تأثر حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال حديثه عن الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب رئيس النادي.

وقال غالي، خلال استضافته ببرنامج الهدف والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر شاشة أون تايم سبورتس: «تجربة مرض العامري فاروق صعبة جدا ومأثرة عليا شخصيا جدا الحالة مش أفضل شيء الوعي من 6 لـ7 وهذا مؤشر كويس وأتمنى له الشفاء.

وخلال الأيام الماضية، تعرض العامري فاروق، نائب رئيس النادي، لوعكة صحية شديدة، على أثرها تم نقله إلى أحد المستشفيات وتلقى العديد من الفحوصات الطبية، وبعدها نقل إلى مستشفى أخرى متخصصه في المخ والأعصاب وأجرى العديد من العمليات الجراحية.

ويقع النادي الأهلي في المجموعة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بجوار كلًا من شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني.