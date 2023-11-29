رد فعل كولر مع اللاعبين بعد تعادل الأهلي وسموحة

شارك أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق ، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: “خاص | كولر طلب من الجهاز المعاون ومحللي الأداء تجهيز (هايلايتس) فردية لأخطاء اللاعبين المشاركين في مباراة سموحة أمس، من أجل تسليمها للاعبين للوقوف عليها قبل رحلة تنزانيا”.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس بإستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

ولم تشهد المباراة فرصًا حقيقية للتهديف، بعدما تمكن سموحة من غلق كل الطرق المؤدية للمرمى سواء من العمق أو الأطراف، وسط عدم توفيق في اللمسة الأخيرة من جانب لاعبي الأهلي، ومحاولات مستمرة لم يكتب لها النجاح ولم تصل للنهاية السعيدة.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.