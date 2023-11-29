الخطيب بيفهم كورة.. فرج عامر يفتح النار على كولر ولاعبي الأهلي

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على تعادل فريقه أمام النادي الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري، قائلًا: "أنا حزين لعدم فوز الأهلي على سموحة والأهلي مستواه مُتراجع ومحمود الخطيب أحسن واحد بيفهم كورة في مصر".

فرج عامر: تعادل سموحة أمام الأهلي بطعم الفوز

وقال فرج عامر، عبر قناة "تن": "أحمد سامي كان يخطط لكي يخرج بالتعادل، الأهلي يمتلك لاعبين كبار وأي لاعب قادر على إحراز هدف من نصف فرصة، تعادل اليوم بطعم الفوز أمام الأهلي لأنه فريق عالمي وليس سهلًا، وأنا سعيد بالتعادل".

وأضاف أن الأهلي يحتاج إلى لاعبين سوبر في الخط الهجومي، في مراكز رأس الحربة وصانع الألعاب رقم 10.

فرج عامر يهاجم كولر وأفشة والشحات

وتابع: "النادي لم يوفق في التعاقد مع رأس حربة قوي، ومحمد مجدي أفشة لا يقدم المستوى المأمول عندما يشارك كلاعب أساسي عكس بديل، وحسين الشحات كان في قمة مستواه مع نهاية الموسم الماضي ولكنه لم يقدم نفس المستوى حاليا وكان يسدد من الخارج كثيرا ولكنه أصبح يتعالى على الكرة بشكل واضح".

وقال رئيس نادي سموحة: "غياب بيرسي تاو عن الأهلي كان مؤثرًا للغاية، كما أن كهربا لاعب مهم جدا للفريق ويعطي روحًًا كبيرة لزملائه وعلي معلول تم الضغط عليه بقوة من جانب طارق علاء مدافع سموحة.. أرى أن هناك حالة تراجع في المستوى وثقة زائدة لدى بعض اللاعبين في الأهلي".

فرج عامر: كولر يتأخر في التغييرات

وأشار إلى أنه: "كان من الأفضل لـ «كولر» أن يدفع بلاعبين من على دكة البدلاء في الدقيقة 55، ولكنه يتأخر كثيرًا في التغييرات ونتيجة لذلك لا يستطيع اللحاق بالمباريات".

وفي وقت سابق، هنأ فرج عامر رئيس نادي سموحة، الفريق الأول لكرة القدم علي التعادل مع الأهلي، وكتب على حسابه الشخصي على فيس بوك: مبروك.. سموحة يتعادل مع الأهلي في مباراة عمرت بالكفاح والندية".