حسام غالي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ العامري فاروق.. ويطالب الجميع بالدعاء له

وجّه حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة للجماهير المصرية في كل مكان بأن يكثروا من الدعاء للعامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء الذي مازال يرقد في أحد المستشفيات المتخصصة في جراحات المخ والأعصاب في غيبوبة.

وأضاف “غالي” خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج الهدف على أون تايم سبورتس، أن العامري ما زال فاقد الوعي، وحالته حرجة ولكن الجميع لديه أمل في الله سبحانه وتعالى بأن يستعيد وعيه خاصة أن نسبة الإدراك ارتفعت لـ 6.

وأشار "غالي" إلى أن تجربة العامري جعلته مُتيقنًا أن لا يوجد أي سبب في الدنيا يجعله يحزن أو يصل به الأمر إلى هذا الأمر بأن يرتفع ضغط الدم ويتسبب في نزيف في المخ، داعيًا المولى عز وجل أن يشفيه ويعافيه، لأن غيابه أثّر في الجميع وفيه شخصيًا.