ليسوا أرقاما.. صور الآباء مع أبنائهم للتضامن مع أهل غزة

تعبّر مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامن الأشخاص الحول العالم مع ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حيث يتزايد عدد القتلى والمصابين يومًا بعد يوم رغم إعلان الهدنة.

في إطار هذا السياق، انتشرت صورًا تجمع آباءً وأطفالهم معًا في مبادرة شارك فيها العديد من البلوجرز والمشاهير تحمل عنوان "ليسوا أرقاما"، تنديدًا بالمأساة التي يعيشها الأطفال في غزة وتأكيدًا على أهمية حقهم في العيش مع أسرهم.

من بين الشخصيات التي انضمت إلى هذه المبادرة هو البلوجر جانو سيدو، الذي نشر صورة تجمعه بابنه على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي. وأرفق البلوجر جانو سيدو الصورة بتعليق قال فيه: "كل طفل يجب أن يعيش مع عائلته".

تعكس هذه الكلمات رغبة جميع الآباء والأمهات في توفير بيئة آمنة ومستقرة لأطفالهم، وتعزز الدعوة إلى وقف العنف واحترام حقوق الإنسان.

كما أكد البلوجر سيدو، أن هذه المبادرة تجسد روح التعاطف والتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وتذكرنا بأن الأطفال هم أمل المستقبل وعلينا أن نقدم لهم الحب والحماية والاهتمام الذي يستحقونه. فكثيرًا ما يتعرض الأطفال في غزة للخوف والتشرد والفقدان جراء القصف العنيف الذي يستهدف بنى تحتية ومنازلهم.

تفاعلت المبادرة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر الآباء والأمهات حول العالم صورًا تجمعهم بأطفالهم، معبرين عن تضامنهم مع ضحايا القصف ورغبتهم في إيصال رسالة سلام ومحبة.