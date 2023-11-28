15 ألف شهيد.. مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحرب على غزة تستهدف المدنيين

أكد رياض منصور مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، أن الحرب على قطاع غزة تستهدف المدنيين في المقام الأول، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة:" 15 ألف فلسطيني استشهدوا في غزة ونحو 80% من سكان القطاع تحولوا إلى لاجئين ونازحين".

وأضاف :" إسرائيل تواصل بلا هوادة عمليات الاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية".

وأكمل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة:" أكثر من 3 آلاف من المدنيين الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال والتوقيف على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء العدوان".

وفي سياق متصل، رحب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، بوقف إطلاق النار المؤقت في غزة والذي سمح بإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسري من الجانبين.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسري ووقف إطلاق نار طويل الأمد".

وأضاف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أدين بقوة الضرر الذي لحق بمدارس أونروا التي تستضيف الآن أكثر من مليون نازح في غزة".