في اليوم الخامس للهدنة.. تايلاند ترحب بإطلاق سراح اثنين من مواطنيها

رحب وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدا نوكارا، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح اثنين من مواطنيه من قطاع غزة الثلاثاء.

وحب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت وزارة الخارجية التايلاندية إن المواطنين التايلانديين اللذين تم إطلاق سراحهما من غزة يوم الثلاثاء وصلا إلى مركز شامير الطبي في إسرائيل وكان في استقبالهما وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدها نوكارا.

وأضافت الوزارة أن نوكارا هنأهما على إطلاق سراحهما سالمين، معربًا عن أمله في عودتهما إلى تايلاند في أقرب وقت ممكن.

كما استقبلهما في المستشفى 17 مواطنًا تايلانديًا أفرجت عنهم حماس سابقًا.

وقالت وزارة الخارجية إن الرهائن يخضعون لفحوصات طبية.

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن 12 رهينة جديدة وصلوا، مساء الثلاثاء، إلى إسرائيل، في اليوم الخامس من عملية تبادل الرهائن مع حماس.

وذكر مكتب نتنياهو على منصة "إكس": "الحكومة الإسرائيلية تحتضن المختطفين الـ12، عشرة من مواطنينا ومواطنين تايلانديين، الذين عادوا (الثلاثاء) إلى إسرائيل".

وأضاف: "أبلغ المسؤولون المعينون عائلاتهم بأنهم عادوا إلى إسرائيل.. وتلتزم الحكومة الإسرائيلية بعودة جميع المختطفين والمفقودين".