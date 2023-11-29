نائب محافظ القليوبية يتابع جهود الأجهزة التنفيذية فى مراقبة الأسواق.. صور

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية في مراقبة الأسواق والسلع بمدينة شبرا الخيمة.

وذلك برفقة اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة ومدير إدارة الحوكمة بالديوان العام ومدير إدارة تموين شرق شبرا الخيمة الأسواق والسلاسل التجارية بنطاق الحي للتأكد من توافر السلع والتزام المحال التجارية والهايبر ماركت بإعلان الأسعار.



وشملت الجولة التأكد من التزام المحال التجارية بتوفير السلع وفقا للأسعار المقررة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية واشتراطات السلامة والصحية المهنية

وخلال الحملة تم ضبط كميات مخزنة بغرض الإتجار بأعلى من السعر المقرر تزيد عن ١٤ طن من السكر المخصص للبيع باسعار مبادرة كلنا واحد.

وتم إتاحة الكميات للمواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين

كما تم مصادرة كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة أدوات الفرم والتصنيع وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وشدد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية مشيرا إلى متابعة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليومية لللتاكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار المقررة.

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