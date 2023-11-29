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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خايف.. شوبير يكشف موقفه تجاه الأهلي بكأس العالم للأندية

صدى البلد

كشف الاعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن رايه في أداء النادي الأهلي قبل بطولة كأس العالم للأندية. 

وقال: “عشان اكون صريح خايف على الأهلي خاصة بعد تضييع نقاط هامة بالمباريات الحالية”.   

من جانب اخر، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السعودية للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية، لن تقل عن 50 فردًا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يغادر إلى المملكة العربية السعودية، يوم 11 ديسمبر المقبل، لخوض أولى مبارياته يوم 15 من نفس الشهر".

وأضاف أمير هشام: "محمود الخطيب سيكون من الصعب تواجده مع البعثة بسبب حالته الصحية ولم يتم حسم موقفه، وخالد مرتجي أمين صندوق النادي، سوف يكون رئيسًا للبعثة".

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