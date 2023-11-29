خايف.. شوبير يكشف موقفه تجاه الأهلي بكأس العالم للأندية

كشف الاعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن رايه في أداء النادي الأهلي قبل بطولة كأس العالم للأندية.

وقال: “عشان اكون صريح خايف على الأهلي خاصة بعد تضييع نقاط هامة بالمباريات الحالية”.

من جانب اخر، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السعودية للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية، لن تقل عن 50 فردًا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يغادر إلى المملكة العربية السعودية، يوم 11 ديسمبر المقبل، لخوض أولى مبارياته يوم 15 من نفس الشهر".

وأضاف أمير هشام: "محمود الخطيب سيكون من الصعب تواجده مع البعثة بسبب حالته الصحية ولم يتم حسم موقفه، وخالد مرتجي أمين صندوق النادي، سوف يكون رئيسًا للبعثة".