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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة سهلة للفطور.. طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية

طريقة عمل الشكشوكة
طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية

تعتبر طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية ، واحدة من الاكلات الشعبية و السريعة المقتبسة من وصفات المطبخ الجزائري؛ حيث لا تحتاج وقتًا للتحضير، و يمكن تناولها على الإفطار أو العشاء.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية، وهي من الأكلات الجزائرية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.. 

 

طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية

 

طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية

 

مقادير طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية:

3 بيضات

3 فلفل أخضر

2 طماطم

ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملح حسب الرغبة

فلفل حسب الرغبة

3 ملعقة كبيرة زيت

5 فصوص ثوم مبشور ناعم

طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية:

_ نقوم بشوى الفلفل الأخضر فى الفرن بعد غسله،ونشوية بقليل من الزيت.
_ نقشره بعد الشوي، ون قطعه مكعبات و نتركه جانبا لحين الاستخدام.
_ نقطع الطماطم مكعبات، وفى وعاء على النار نضع الثوم و الملح و الفلفل و مكعبات الطماطم و معجون الطماطم.
_ يضاف ½ كوب ماء، ونترك الوعاء حتى الغليان.
_  بعد الغليان يضاف الفلفل المشوى و نقوم بالتقليب.
_ نخفق البيض فى صحن جانبى، ويضاف  البيض بالوعاء على الخليط السابق.
_ نهدئ النار دون تحريك و ننتظر حتى الحصول على قرص متماسك من الخليط.
_ نرفع من على النار، و نضع الشكشوكة الجزائرية فى صحن التقديم، ثم نقدمه.

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