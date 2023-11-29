وصفة سهلة للفطور.. طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية

تعتبر طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية ، واحدة من الاكلات الشعبية و السريعة المقتبسة من وصفات المطبخ الجزائري؛ حيث لا تحتاج وقتًا للتحضير، و يمكن تناولها على الإفطار أو العشاء.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية، وهي من الأكلات الجزائرية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية

طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية

مقادير طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية:

3 بيضات

3 فلفل أخضر

2 طماطم

ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملح حسب الرغبة

فلفل حسب الرغبة

3 ملعقة كبيرة زيت

5 فصوص ثوم مبشور ناعم

طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية:

_ نقوم بشوى الفلفل الأخضر فى الفرن بعد غسله،ونشوية بقليل من الزيت.

_ نقشره بعد الشوي، ون قطعه مكعبات و نتركه جانبا لحين الاستخدام.

_ نقطع الطماطم مكعبات، وفى وعاء على النار نضع الثوم و الملح و الفلفل و مكعبات الطماطم و معجون الطماطم.

_ يضاف ½ كوب ماء، ونترك الوعاء حتى الغليان.

_ بعد الغليان يضاف الفلفل المشوى و نقوم بالتقليب.

_ نخفق البيض فى صحن جانبى، ويضاف البيض بالوعاء على الخليط السابق.

_ نهدئ النار دون تحريك و ننتظر حتى الحصول على قرص متماسك من الخليط.

_ نرفع من على النار، و نضع الشكشوكة الجزائرية فى صحن التقديم، ثم نقدمه.