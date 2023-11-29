وصفة سهلة للفطور.. طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية

تعتبر طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية ، واحدة من الاكلات الشعبية و السريعة المقتبسة من وصفات المطبخ الجزائري؛ حيث لا تحتاج وقتًا للتحضير، و يمكن تناولها على الإفطار أو العشاء.
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية، وهي من الأكلات الجزائرية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية
مقادير طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية:
3 بيضات
3 فلفل أخضر
2 طماطم
ملعقة كبيرة معجون طماطم
ملح حسب الرغبة
فلفل حسب الرغبة
3 ملعقة كبيرة زيت
5 فصوص ثوم مبشور ناعم
طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية:
_ نقوم بشوى الفلفل الأخضر فى الفرن بعد غسله،ونشوية بقليل من الزيت.
_ نقشره بعد الشوي، ون قطعه مكعبات و نتركه جانبا لحين الاستخدام.
_ نقطع الطماطم مكعبات، وفى وعاء على النار نضع الثوم و الملح و الفلفل و مكعبات الطماطم و معجون الطماطم.
_ يضاف ½ كوب ماء، ونترك الوعاء حتى الغليان.
_ بعد الغليان يضاف الفلفل المشوى و نقوم بالتقليب.
_ نخفق البيض فى صحن جانبى، ويضاف البيض بالوعاء على الخليط السابق.
_ نهدئ النار دون تحريك و ننتظر حتى الحصول على قرص متماسك من الخليط.
_ نرفع من على النار، و نضع الشكشوكة الجزائرية فى صحن التقديم، ثم نقدمه.