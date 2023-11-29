وصول عدد من اللاجئين الفلسطينيين إلى جمهورية الشيشان الروسية

استقبلت الشيشان الروسية، اليوم الأربعاء، في العاصمة غروزني أول مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين، والتي تضم 51 شخصا بينهم 27 طفلا.

وقال وزير الإعلام في جمهورية الشيشان أحمد دوداييف لوكالة "تاس" الروسية: "استقبلنا اليوم المجموعة الأولى من اللاجئين تضم من 51 لاجئا من قطاع غزة في العاصمة غروزني، بينهم الكثير من الأطفال، كما سنستقبل غدا الخميس مجموعة ثانية من أكثر من 100 لاجئ".

ولفت المسئول الشيشاني إلى أن إقامة اللاجئين في الجمهورية تتم تحت إشراف شخصي من رئيس الشيشان رمضان قديروف.

وأضاف قائلا حسب تاس: "تمت تهيئة أفضل الظروف لضمان إقامة مريحة للاجئين، وسنقدم لهم كل ما يلزم من مساعدات بما فيها الطبية ليحظوا بإقامة طيبة لدينا، كما سيتم توفير فرص عمل للراغبين منهم، وسنسعى لإلحاق أطفالهم بالمدارس".