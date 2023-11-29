عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول لرفع مستوى معيشة المرأة لضمان حياة كريمة لأفراد أسرتها

صدى البلد

وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون مع محمد محمود الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بهدف تنظيم التعاون بين الجانبين بغرض دعم وتمكين المرأة اقتصاديا ومنحها فرص عادلة لتظهر دور إنتاجي في المجتمع المصري والذي يضمن لها دخلاً مناسباً ومستقرا تستطيع من خلاله ادارة الاستثمارات والمدخرات بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة على أفراد أسرتها عبر زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي من خلال المعاملات المالية المختلفة تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ .

وقد عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها  بالشراكة مع بنك مصر ، موضحة أن بروتوكول التعاون الموقع يعد تفعيلاً لبروتوكول التعاون السابق توقيعه بين المجلس ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد بنوك مصر بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مثمنة روح التعاون التي خلقت بيئة عمل متميزة على الأرض مع السيدات فى كافة المحافظات، مؤكدة أن هذا التعاون القائم بين المجلس وبنك مصر ساهم فى رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.


وأضافت رئيسة المجلس أن  البروتوكول يتضمن التعاون فى برامج عديدة ينفذها المجلس تتضمن برنامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي والتوعية المالية ونموذج المحاكاة البنكية والمشروع القومي لمجموعات الإدخار والإقراض.


ومن جانبه أشاد محمد الأتربي بالتعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة مؤكدا أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى اطار المسئولية المجتمعية للبنك لتحقيق الشمول المالى وتمكين المرأة اقتصاديا،  وحرصاً على تعزيز جهود الدولة لتحقيق مبدأ التمكين  من خلال المشاركة في البرامج التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع .


حضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب المجلس من الأستاذة انجي اليماني المنسق الوطني لبرنامج الشمول المالي بالمجلس ، والأستاذة مي محمود مدير عام ادارة تنمية المهارات بالمجلس ، والأستاذة داليا سعيد مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية بالمجلس.


ومن جانب بنك مصر الأستاذ عاكف المغربى نائب رئيس مجلس اداره بنك مصر، والأستاذة هند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى، والأستاذ ماجد عبدالله رئيس قطاع المناطق و الفروع بنك مصر، والاستاذ أحمد عادل رئيس تطوير الاعمال قطاع الشمول المالى و التمويل العقارى بنك مصر.
الجدير بالذكر أن هذا التعاون سيتم على مستوى عده برامج هي برنامج ريادة الأعمال،  برنامج التثقيف المالي والتوعيه المالية ، نموذج المحاكاه البنكية ، المشروع القومي للمجموعات الادخار والاقراض.

IMG-20231129-WA0037
IMG-20231129-WA0037

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

ترشيحاتنا

عاصفة مرعبة تضرب تركيا.. شلل تام وأضرار كبيرة في بورصة واسطنبول|فيديو

ضبط 2750 عبوة سجائر مهربة جمركياً بحوزة مندوب مبيعات بالقاهرة

متصدر الدوري ويستعد لمواجهة صن داونز.. بيراميدز: فزنا على الدراويش رغم الصعوبات

مكتب نتنياهو يعلن استلام قائمة أسماء المحتجزين بغزة المقرر الإفراج عنهم الليلة

بايدن يوجه رسالة لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في قطر

العرب تعلموا الدرس.. هكذا أسقطت حماس إسرائيل في الحرب واختراق فلسطيني لـCIA


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني من هذه الأعراض.. احذر الاكتئاب الموسمي  

تمساح ولا نداهة| جسم غريب يثير الجدل بترعة الجعفرية.. والري تكذب رواية الصيادين

لهذه الأسباب يصاب البعض بالاكتئاب في فصل الشتاء.. فهل أنت منهم؟

ظهور أول حالة في بريطانيا.. أعراض واضحة على المصاب بـ إنفلونزا الخنازير

فيديو

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

بـ3\4 جمجمة.. أصغر أسير فلسطيني يروي تجربته مع الاحتلال| شاهد

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ