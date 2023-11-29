عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجامعة العربية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الأمة

صدى البلد

قال الأمين المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب وعلى رأس أولويات الأمة العربية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف السفير: «نعبر عن تضامننا المطلق والكامل لشعب فلسطين ونضاله العادل، ونرفض حرب الإبادة والتدمير التي يتعرض لها القطاع، ونؤكد أنها لن تؤثر على عزيمة الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة»، مؤكدًا أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام الذي يناضل من أجل تحقيقه.

وقالت منى عوكل، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن المنظومة الصحية في قطاع غزة، تعكف على علاج بعض الآثار الناتجة عن القصف الإسرائيلي، الذي استمر لما يقارب 50 يومًا، مُخلّفًا دمارًا كبيرًا في المنشآت والمراكز الصحية بشكل عام، وأضعف قدراتها على مواجهة الأوضاع الصحية المُتردية داخل القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت أن وزارة الصحة تعمل على إعادة ترتيب قدراتها وطواقمها في غزة خلال الوقت الراهن، استغلالًا للهدنة السارية حاليًا بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضافت أن المساعدات، التي ارتفعت وتيرة تدفقها خلال الهدنة، أوجدت حلولًا مؤقتة لتردي الوضع الصحي في قطاع غزة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

ترشيحاتنا

أهمية الغباء في البحث العلمي.. ميدو يوجه نصيحة خاصة لـ كولر

عمرو الحديدي: غرور كولر يتسبب في ضياع الدوري من الاهلي

هجوم أوكراني على مدينة كوبيانسك.. والقوات الروسية تتصدى

بلينكن: سنفعل ما بوسعنا بالأيام المقبلة لتمديد الهدنة في غزة

تحقيقات النيابة: عقار السبتية المنهار لم يصدر له قرارات إزالة أو تنكيس

5 سيدات و4 رجال داخل الشقة.. الداخلية تداهم وكرا لممارسة الرذيلة بالإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية.. مي كساب تستعرض جمالها| شاهد

السبب صادم.. هروب امرأة مقيدة بسلسلة حديدة وقفل في إسبانيا

برقم لا يصدق.. تعرف على سعر فستان جينيفر لوبيز المجسم

عيونهم تخرج من رؤوسهم.. شيكولاته تقلب حياة أسرة بريطانية رأسًا على عقب

فيديو

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

بـ3\4 جمجمة.. أصغر أسير فلسطيني يروي تجربته مع الاحتلال| شاهد

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ