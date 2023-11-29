الجامعة العربية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الأمة

قال الأمين المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب وعلى رأس أولويات الأمة العربية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف السفير: «نعبر عن تضامننا المطلق والكامل لشعب فلسطين ونضاله العادل، ونرفض حرب الإبادة والتدمير التي يتعرض لها القطاع، ونؤكد أنها لن تؤثر على عزيمة الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة»، مؤكدًا أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام الذي يناضل من أجل تحقيقه.

وقالت منى عوكل، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن المنظومة الصحية في قطاع غزة، تعكف على علاج بعض الآثار الناتجة عن القصف الإسرائيلي، الذي استمر لما يقارب 50 يومًا، مُخلّفًا دمارًا كبيرًا في المنشآت والمراكز الصحية بشكل عام، وأضعف قدراتها على مواجهة الأوضاع الصحية المُتردية داخل القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت أن وزارة الصحة تعمل على إعادة ترتيب قدراتها وطواقمها في غزة خلال الوقت الراهن، استغلالًا للهدنة السارية حاليًا بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضافت أن المساعدات، التي ارتفعت وتيرة تدفقها خلال الهدنة، أوجدت حلولًا مؤقتة لتردي الوضع الصحي في قطاع غزة.